È stata presentata l’app Rai MeMo

A margine del convegno di apertura della seconda giornata di ExpoMove, in corso fino a venerdì 12 aprile alla Fortezza da Basso a Firenze, Rai Pubblica Utilità ha presentato l’innovativa app Rai MeMo, che dal 15 maggio sarà disponibile gratuitamente per i sistemi Android e iOS.

Rai MeMo è un personal digital assistant per meteo e mobilità, in grado di veicolare il “patrimonio informativo” della Rai nelle aree meteo, traffico e ambiente, con un focus specifico sulla mobilità sostenibile. Sarà inoltre possibile personalizzare il servizio attraverso la geolocalizzazione e la selezione delle preferenze.

Attraverso questa app sarà possibile avere a disposizione il gruppo di meteorologi di Rai Meteo, che, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, genera tutti i contenuti informativi e di approfondimento relativi al meteo, e l’area di Rai Mobilità, che fornisce in tempo reale tutte le notizie relative al traffico e agli eventi che influenzano ogni giorno la circolazione sulle strade italiane.

“Rai MeMo – hanno riassunto Michela La Pietra, Responsabile Meteo e Mobilità di Rai Pubblica Utilità e Guseppe Mondelli, Responsabile Progetti di Informazione Rai Cdo – funzionerà come un flusso continuo di informazioni di varia natura che seguirà l’utente in mobilità, grazie alla localizzazione, con la pubblica utilità come criterio di scelta dei dati disponibili per ciascun utente”.