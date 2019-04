Stasera torna il grande calcio in tv. Stavolta tocca al Napoli, che dovrà affrontare l’Arsenal, in un match importante per l’Europa League. Questo match, che si svolgerà all’Emirates Stadium di Londra, lo potrete vedere su Tv8. Si partirà alle 21:00 ma già dalle 20:30 potrete vedere il pre-incontro. Se avete un abbonamento Sky, lo potete vedere su internet con Sky Go o se avete un abbonamento canonico, potete vedere il match su Sky Sport Uno.