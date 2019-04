Da domani andrà in onda, su laF, tutta la terza stagione di “Poldark”

E’ uno dei costume drama più amati negli ultimi anni e ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo: Poldark, l’ultimo adattamento BBC dell’omonima saga di Winston Graham, torna su laF (Sky 135) dal 12 aprile in prima serata con tutte e tre le stagioni, in uno speciale countdown che porterà alla quarta inedita stagione, prevista a giugno. Tutti e 3 i primi capitoli di Poldark sono inoltre disponibili in un box sets dedicato su Sky on demand. E’ uno deicostume dramapiù amati negli ultimi anni e ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo:, l’ultimo adattamento BBC dell’omonima saga di, torna suin prima serata con, in uno speciale countdown che porterà alla, prevista. Tutti e 3 i primi capitoli diPoldarksono inoltre disponibili in unsu

A 40 anni dalla prima messa in onda, questo nuovo adattamento ha conquistato il pubblico grazie ai paesaggi mozzafiato della Cornovaglia di fine XVIII secolo e all’ottimo cast: in primis Aidan Turner, che ha fatto tornare il mondo a innamorarsi del personaggio romantico e idealista di Ross Poldark, ed Eleanor Tomlinson, nei panni di sua moglie Demelza, indomita e coraggiosa Una storia d’amore appassionata, ribelle e travagliata, minaciata dalla prima fidanzata di Ross, Elizabeth, interpretata dalla magnetica Heida Reed, e dagli intrighi dell’acerrimo nemico George Warleggan che ha il volto di Jack Farthing.

Fan club e gruppi d’ascolto, il turismo in Cornovaglia che registra un incremento grazie alla serie (+50% di visite per Levant Mine, la miniera parte del National Trust situata vicino a St Just e luogo del riscatto sociale di Ross), i romanzi di Winston Graham che tornano a gran richiesta sugli scaffali delle librerie (di cui Sonzogno per l’Italia ha appena pubblicato il sesto capitolo “I quattro cigni”): Poldark è un fenomeno mondiale che appassiona più generazioni, grazie al mix di sentimento, avventura e ideali.

I 27 episodi delle prime 3 stagioni, in onda ogni venerdì alle ore 21.10 dal 12 aprile su laF (Sky 135), sono inoltre disponibili nello Sky Box Sets su Sky on demand, per una fruizione crossmediale e personalizzata. L’attesa e inedita quarta stagione sarà in onda a seguire, a giugno, mentre è già in produzione in UK la quinta.