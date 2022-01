“Scream”, Drew Barrymore annuncia la reunion con una telefonata da brividi

Il “Drew Barrymore Show” ospiterà la reunion delle star di “Scream” Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, film che ha da poco compiuto 25 anni. Drew Berrymore lo ha annunciato durante una puntata del suo programma ricevendo una telefonata da parte di Ghostface, proprio come quella all’inizio del primo film della saga. “Beh, il mio personaggio non ce l’ha fatta ma alla reunion sarò presente anche io!”, ha detto l’atttice e presentatrice.

“Nel genere horror, sappiamo sempre che il personaggio principale avrebbe lottato fino alla fine, ma che sarebbe sopravvissuto e ce l’avrebbe fatta. Quello che volevo fare era eliminare questa comfort zone”, ha detto la Barrymore a proposito della sua morte nella prima scena del film originale di Wes Craven.

I fan intanto rivedranno presto in azione Ghostface: il quinto capitolo del longevo franchise, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, uscirà nelle sale italiane il 13 gennaio. Sarà il primo film non diretto dal creatore Was Craver morto a 76 anni nel 2015. V

enticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici accanto alle new entry Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

