Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano commenterà con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni le ultime indiscrezioni sulle vicine elezioni del Presidente della Repubblica e le aggressioni in Piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da almeno cinque ragazze.



Tanti i temi al centro della prima puntata del 2022, a partire da un ampio approfondimento sul nuovo decreto Covid appena entrato in vigore: dall’obbligo vaccinale per gli over 50 alle sanzioni previste per chi non si metterà in regola, dalle nuove misure per la gestione dei casi di positività fino alle norme per il rientro a scuola, che sta creando una divisione tra Governo e Regioni.



E ancora, con un servizio esclusivo si mostrerà la situazione critica in cui verte l’ospedale di Palermo che, a causa dell’aumento degli accessi per il diffondersi del Coronavirus, ha posto un tendone fuori dall’ingresso del pronto soccorso. Tutto questo accade mentre un anno fa era prevista l’inaugurazione di un nuovo reparto, non ancora operativo a causa della mancanza di ossigeno.



Nel corso della serata si analizzeranno l’approccio di Sudafrica e Svezia per contrastare la diffusione della pandemia, evitando chiusure o obblighi.



Infine, ampio spazio sarà dedicato agli ultimi dati sulle occupazioni abusive di case: non solo nuovi casi ma anche tanti proprietari che, grazie all’impegno della trasmissione, sono riusciti a rientrare in possesso delle proprie abitazioni.