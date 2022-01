Sfera Ebbasta è il musicista più seguito su YouTube

Sfera Ebbasta è il più noto tra i trapper italiani, almeno secondo la classifica degli artisti più seguiti in Italia nell’ultima settimana su YouTube.

Con oltre 6 milioni di utenti che hanno cliccato contenuti che lo riguardavano, Gionata Boschetti si portra a casa il trofeo di re della piattaforma di videoclip. In particolare sono i pezzi recenti ad aver collezionato i numeri più alti, gli ultimi con le collaborzioni come la hit Mi fai impazzire, realizzata insieme a Blanco, Nuovo range con Rkomi e Tu mi hai capito insieme a Madame.



La seconda posizione se l’aggiudica Marracash, che ha attirato 6 milioni di utenti. Il nuovo disco, Noi loro gli altri, è stato considerato dalla critica come uno dei migliori album rap dello scorso anno.

Sul terzo gradino, invece la rivelazione dell’anno, Blanco, convocato da Amadeus all’imminente Festival di Sanremo dove si esibirà in coppia con Mahmood. Tra le sue canzoni più amate, Finché non mi seppelliscono, l’ultimo singolo estratto da Blu celeste, il fortunatissimo disco d’esordio. Più in basso, Rocco Hunt, mentre precipita al sesto posto Gué (ex Pequeno), e i Måneskin scendono all’ottava posizione. Noni i Pinguini Tattici Nucleari e, a chiudete la top 10, Vasco Rossi, che nel 2021 è tornato con il disco di inediti Siamo qui.

