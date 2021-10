Mattino 5, Federica Panicucci resta sola: “Francesco Vecchi è dovuto scappare”

Federica Panicucci resta sola a Mattino Cinque: “Francesco Vecchi è dovuto scappare”

E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale di Mattino 5. Tanti gli argomenti trattati da Federica Panicucci e Francesco Vecchi oggi a Mattino Cinque. Una volta però finita la trasmissione Federica Panicucci ha salutato il numeroso pubblico a casa in completa solitudine. Il motivo? Non è dato saperlo. Difatti Federica Panicucci si è solo limitata a rivelare ai telespettatori che Francesco Vecchi è dovuto scappare improvvisamente (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Vi porto i saluti di Francesco, che è dovuto scappare…”

Mattino 5, Federica Panicucci rassicura i telespettatori: “Io e Francesco Vecchi torneremo insieme lunedì mattina”

Federica Panicucci, dopo aver rivelato al pubblico a casa che Francesco Vecchi è stato costretto ad abbandonare lo studio di Mattino Cinque anzitempo (senza però svelare la motivazione), ha anche colto la palla al balzo per rassicurare subito il pubblico a casa. Difatti Federica Panicucci, che giorni fa ha espresso la sua opinione su Alfonso Signorini, ha subito voluto far sapere ai telespettatori che ovviamente lunedì mattina Francesco Vecchi sarà al suo posto come al solito per condurre una nuova puntata di Mattino 5 al suo fianco: “Io e Francesco torneremo insieme lunedì mattina…” E chissà se lunedì mattina proprio Francesco Vecchi a Mattino Cinque rivelerà il motivo della sua assenza nel momento dedicato ai saluti.

Federica Panicucci a Mattino Cinque saluta il pubblico a casa: “Passate un buon weekend”

Federica Panicucci ha poi concluso questo momento augurando ai telespettatori di passare un ottimo weekend, ringraziandoli per essere stati in loro compagnia anche oggi:

“Passate un buon weekend, e grazie per essere stati con noi anche quest’oggi…Ciao…”

E anche questa settimana per Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è chiusa ottenendo ottimi ascolti con il loro Mattino 5, come orami da un anno a questa parte.

