Mara Venier furiosa, scatta la denuncia: “Siete fuori di testa”

La conduttrice ha avvisato i follower dell’utilizzo fraudolento della sua immagine corredando il post con l’hashtag #attentialletruffe

Mara Venier non resta in silenzio davanti alla falsa notizia diffusa in rete che la indica come destinataria di un fantomatico guadagno ottenuto mediante inesistenti investimenti. Sui social la popolare conduttrice Rai ha denunciato l’accaduto, invitando i suoi follower a non credere a quanto raccontato in un articolo postato a corredo del suo messaggio.

“Mara Venier ha depositato 250 € e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto” si legge nell’immagine che affianca il volto della timoniera di Domenica In a quello di Damiano David dei Måneskin. Durissimo il commento della diretta interessata: “Tutto falso, mai fatto investimenti Bitcoin, mai intervistato Monica Bellucci o Damiano, mai parlato di investimenti. Siete fuori di testa”, ha scritto Mara con l’hashtag #attentialletruffe, supportata dai tanti che sono intervenuti sulla questione con un pensiero. Tra loro anche Alberto Matano: “É successo anche a me fai bene a denunciare!”, ha fatto sapere il collega, sempre accanto all’amica nella vita privata come in quella pubblica.

Anche quando si trattò di difendersi dalla bufala della morte del marito Nicola Carraro, infatti, Mara Venier trovò il conforto del conduttore de La Vita in Diretta che ospitò lei e il consorte in diretta tv per raccontare l’ignobile vicenda di cui loro malgrado erano stati vittime.

