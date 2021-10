Deddy ricorda il periodo ad Amici e svela: “C’è stato un evento spiazzante”

Amici, Deddy fa una confessione a sorpresa: “Ho costruito delle cose”

Deddy è indubbiamente uno dei talenti più amati e seguiti reduce da Amici 20, e a Radio 105 si è raccontato in occasione del suo nuovo singolo, ‘Giove’, e del suo nuovo album. Deddy avrà anche occasione, come raccontato, di incontrare i fan, e proprio al pensiero di questi incontri è ritornato sul periodo ad Amici spiegando come il contatto con i fan sia qualche in Casetta era difficile da percepire: “Io e i ragazzi di Amici abbiamo costruito delle cose che però noi non vedevamo realmente. L’effetto è stato molto spiazzante, lo sto vivendo adesso, lì non sapevi nulla poi esci e ti ritrovi tutto quanto”.

Deddy fa un annuncio: “Ci sarà un evento esclusivo su Tik Tok”

Oltre a presentare il suo nuovo singolo, ‘Giove’, e ad aver parlato di come ha vissuto il successo nella sua immediatezza appena dopo Amici, Deddy ha raccontato a Radio 105 anche che a breve riprenderanno gli instore e che dunque potrà finalmente riabbracciare il pubblico. Deddy, inoltre, ha svelato anche in esclusiva un contenuto digitale che uscirà a breve e che riguarderà il popolare social Tik Tok: “Uscirà un evento esclusivo su Tik Tok dal planetario di Milano dove mi sono esibito presentando anche alcune canzoni nuove, è stato molto emozionante”.

Deddy fa una confessione dopo Amici 20: “Non mi sono mai fermato”

A Radio 105, Deddy ha affrontato anche il tema del successo e di come si sia sempre messo in gioco dopo Amici, di cui. è stato ospite di recente provocando Anna Pettinelli, continuando a lavorare duramente e non montandosi mai la testa. “Non mi sono mai fermato” ha ammesso Deddy molto onestamente dimostrando anche una certa abnegazione al lavoro e ai sacrifici, poi spiegando: “Da quando sono uscito da Amici non mi sono mai fermato, adesso ho fatto uscire il nuovo disco ma la realtà dei fatti è che continuo ad andare in studio tutti i giorni e a lavorare”.

