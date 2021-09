Matrix Resurrections, è arrivato il trailer italiano ufficiale di Matrix 4

Finalmente Matrix Resurrections, ovvero Matrix 4, ha il suo primo trailer ufficiale! L’appuntamento con il quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves è al cinema il 1 gennaio 2022

Atteso dai fan per lungo tempo, Matrix 4, (titolo ufficiale Matrix Resurrections), si mostra con un primo trailer ufficiale in italiano, in previsione della sua uscita nei cinema italiani il 1 gennaio 2022. Il film di Lana Wachowski, in questo caso unica regista senza l’apporto della sorella Lily, riprende la saga che si era conclusa nel lontano 2003 con Matrix Revolutions, dopo Matrix (1999) e Matrix Reloaded (2003). Mattatore è ancora, e non potrebbe essere altrimenti data la sua portata iconica, Keanu Reeves nei panni di Neo, affiancato da Carrie-Anne Moss (Trinity), Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (Il Merovingio), Daniel Bernhardt (l’agente Johnson) e da new entry interpretate da Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Christina Ricci, tra gli altri.

Come s’intuisce dalle immagini, il film s’incentra almeno nelle prime battute su un Thomas Anderson che ha dimenticato quanto vissuto ed è persino in terapia: perplesso da un mondo attaccato ai propri smartphone, è in terapia e accetta le sue pillole blu. L’incontro con un simil-Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) e con la fatidica pillola rossa sembra far tornare in gioco il buon vecchio Neo.

La sceneggiatura di The Matrix Resurrections è ad opera di Lana Wachowski, Aleksandar Hemon (già tra gli autori della serie Sense8 su Netflix) e David Mitchell, che scrisse il romanzo alla base di Cloud Atlas: da quel romanzo Lana e Lily Wachowski, in compagnia di Tom Tykwer, trassero uno dei loro lungometraggi più personali e particolari.

