Christopher Nolan, il nuovo film sulla bomba atomica e Oppenheimer

Christopher Nolan ha iniziato a cercare finanziatori per la sua prossima fatica, un film sullo scienziato J. Robert Oppenheimer e sulla creazione della bomba atomica. Non è scontato che la Warner Bros sia della partita

Stando a Deadline, Christopher Nolan ha cominciato a cercare finanziamenti e una major ospitante per il suo nuovo film, dedicato allo scienziato J. Robert Oppenheimer, figura chiave della II Guerra Mondiale nella creazione della bomba atomica. Al momento, sempre stando allo scoop, l’unico elemento del cast più o meno stabile sarebbe Cillian Murphy, in un ruolo imprecisato, già tra gli attori di diversi lungometraggi del regista angloamericano, come Dunkirk, Inception e Il cavaliere oscuro.

L’elemento più curioso di questo scoop è che per la prima volta dai tempi di Insomnia (2002), cioè da quando Nolan ha lasciato il mondo del cinema indipendente per entrare a Hollywood, il regista potrebbe tradire la Warner Bros! Sembra infatti che Christopher stia presentando il progetto a più major, senza dare per scontata l’ “esclusiva” che aveva sempre avuto con il suddetto studio. I commentatori tendono ad attribuire questa rottura all’irritazione dell’autore per la decisione di distribuire i film Warner nel 2021 al cinema e in contemporanea streaming su HBO Max. Una questione di principio, perché ricordiamo che il suo Tenet invece ha visto invece la luce nel 2020 nell’iniziale tradizionale esclusiva cinematografica, nonostante le difficoltà, proprio per venire incontro a una sua esplicita richiesta. Costato 200 milioni di dollari, Tenet ne ha incassati nel mondo 363, non riuscendo a recuperare in sala il proprio costo.

