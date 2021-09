Ormai è ufficiale, presto si registrerà la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. Lo ha annunciato qualche tempo fa Amazon: “Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere… la stagione 2 di #LOLItalia è stata confermata! Stay tuned”.

Fedez e il bigliettino mostrato su Instagram

Sul suo profilo Instagram Fedez ha mostrato un biglietto, firmato lo staff di Amazon, in cui viene confermato come conduttore del LOL 2, la nuova stagione: ecco le possibili date e i possibili nuovi concorrenti. Spunta anche… Cassano:

“Caro Fedez – si legge – siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon”.

Ma quando andrà in onda la seconda stagione? Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe uscire già tra novembre e dicembre.

La stessa Mara Maionchi, co-conduttrice del programma, ha parlato di novembre come possibile data.

Lol 2, i possibili nuovi concorrenti

Fin qui date e conduttori. E i concorrenti?

Da escludere, come ovvio, i comici che hanno partecipato alla prima edizione. Sono tanti per ora i possibili nomi che stanno circolando. Tra i tanti: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Aldo (Aldo, Giovanni e Giacomo), Max Pisu, Lucia Ocone, Luciana Littizzetto, Ale & Franz, Dado, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Alessandro Bergonzoni, Checco Zalone e Mago Forest. Ma tra i nomi che circolano c’è anche qualche outsider come l’ex calciatore Antonio Cassano.

Blitzquotidiano.it