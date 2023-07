“Serata con la stampa 2023” con Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Il Volo

Lunedì 10 luglio su Canale 5 alle 20:35 un evento speciale: lo spettacolo tratto dalla “Serata con la Stampa 2023” di Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e Il Volo. Visto il successo raccolto dalla versione online, lo spettacolo andrà in onda eccezionalmente anche per il pubblico televisivo di Canale 5, subito dopo il Tg5 e prima di “Temptation Island”.

Il ricordo di Silvio Berlusconi Per Pier Silvio Berlusconi la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023 ha assunto un significato importante. E’ la prima dopo la scomparsa del padre Silvio Berlusconi che l’azienda l’ha fondata. L’ad non ha nascosto l’emozione nel ricordare il padre e nel ringraziarlo pubblicamente raccontando anche alcuni aneddoti privati. Poi Pier Silvio Berlusconi ha parlato del suo no alla politica, del rapporto con il premier Giorgia Meloni e della famiglia, più compatta che mai.

Berlinguer, Merlino e Littizzetto a Mediaset Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset. La notizia era nell’aria, ma stavolta c’è la conferma ufficiale del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei Palinsesti di Mediaset, ha confermato le indiscrezioni circolate in questi giorni sulle due giornaliste. Tra le novità c’è anche Luciana Littizzetto giudice a “Tu si que vales”, lo spettacolo di Checco Zalone in esclusiva e la nuova “Iena” Veronica Gentili.

Mediaset sempre in crescita Mediaset è sempre in crescita e Pier Silvio Berlusconi ha snocciolato i dati, vincenti, alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023. L’ad del gruppo ha parlato dei quattro punti cardinali “che danno il senso di cui siamo”. “La pandemia, la guerra, la crisi energetica e l’inflazione galoppante sono innegabili, è evidente che di fronte a queste tempeste è importante sapere dove andare – ha affermato l’ad di Mediaset -. La frammentazione dell’attenzione per l’impatto dei contenuti e la concorrenza senza regole delle multinazionali del web toccano il mondo dell’editoria, il lavoro da fare è tanto, ma noi siamo orgogliosi di essere una azienda italiana motore di una crescita internazionale e non pezzi di Italia che vengono conquistati da aziende straniere. Senza di noi non c’è un broadcaster europeo. La nostra bussola sono i quattro punti cardinali: prodotto, sviluppo, valore e risultato”. Pier Silvio Berlusconi ha parlato della nascita di MFE.