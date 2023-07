Il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: l’abito da sposa è Armani

Matrimonio a Capri, abito romantico, gli occhi lucidi di chi ha realizzato il sogno (d’amore) di una vita. Alessandra Mastronardi ha sposato Giampaolo Sannino, con cui ha iniziato una relazione ufficiale da un paio d’anni ma di cui era innamorata da molto di più.

La coppia ha trascorso il weekend sull’isola festeggiando le nozze anche la sera prima delle promesse con un party esclusivo. Ecco cosa è trapelato dai social a proposito del wedding day e i dettagli del look della sposa che per il suo giorno speciale ha scelto lo stile di Giorgio Armani.

Il look della sposa: un romantico abito Armani Privé

Alessandra Mastronardi è al settimo cielo negli scatti social dei professionisti che l’hanno aiutata con i preparativi del suo giorno indimenticabile. La trentasettenne ha scelto un mood raffinato e senza tempo, lo stile che la contraddistingue anche nel quotidiano e negli eventi speciali.

Abito bianco in pizzo con scollatura quadrata e trasparenze femminili (sulle maniche). Il white dress dell’attrice de L’Allieva è un classico intramontabile del giorno delle nozze firmato da Armani Privé, la linea più femminile ed eterea di casa Armani, quella degli abiti da tappeto rosso e per i grandi eventi.

Anche dal lato beauty la sposa si è affidata al makeup Armani Beauty e all’esperienza dei professionisti con cui collabora da sempre. Il glam è di Manola Spaziani nel team Simone Belli Agency; l’acconciatura, invece, è di Vincenzo Panico che ha realizzato per l’attrice un raccolto semplicissimo, uno chignon basso e composto su cui è stato fissato il velo, semplice e senza fronzoli.

La Mastronardi ha puntato sulla luce per il suo look da sposa nel quale non erano presenti gioielli, fatta eccezione per gli orecchini, due punti luce fissati al lobo. Sguardo in primo piano e valorizzazione della bellezza naturale, queste le linee guida di un bridal look perfetto che online è già cercatissimo. Il tocco finale è il bouquet composto da rose e fiori delicati, tutti scelti in base ad una palette di colori tenue. Anche per questo accessorio la sposa ha scelto dimensioni medie pepr tenere fede ad un principio di armonia rispettato in maniera impeccabile.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono scambiati le promesse a Santa Sofia, chiesa che si affaccia su Anacapri e cuore pulsante della vita dell’isola azzurra. Il wedding party ha avuto come cornice il celebre ristorante La Canzone del Mare, location iconica di Capri, cara ai vacanzieri come agli amanti della Dolce Vita mediterranea con vista sui Faraglioni, piscine scoperte e accesso al mare privato.

LA LOVE STORY CON GIANPAOLO SANNINO

Le Stories degli invitati alle nozze descrivono gli sposi colmi di gioia per il coronamento di un sogno coltivato per lungo tempo. Come è noto, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono inseguiti per molti anni poiché la loro storia d’amore, iniziata quando l’attrice aveva venti anni, si è interrotta più volte per ricominciare, con decisione, solo due anni fa.

Un amore lungo una vita, in ogni caso, da cui partire per dare inizio ad una nuova ed emozionante stagione.