Federico Rossi, il cantante bacia una fan sotto il palco e scoppia la polemica

Un classico alla Robbie Williams, un gesto poco appropriato o un siparietto orchestrato? A infiammare la polemica social è Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. Il cantante durante la sua esibizione al Tim Summer Hits a un certo punto è sceso dal palco per salutare i fan in prima fila e, arrivato davanti a una ragazza, l’ha baciata.

COS’È SUCCESSO

Nel video pubblicato su TikTok dal profilo della Warner si vede Federico Rossi che, arrivato davanti alla ragazza, prima la fissa intensamente e poi la bacia. La giovane appare sorpresa, poi secondo alcuni sembra volersi allontanare mentre il cantante cerca di proseguire con il bacio.

La scena ha scatenato il dibattito sui social. Se c’è chi ricorda che è una cosa già accaduta in molti altri concerti – per anni Robbie Williams ha fatto lo stesso durante le sue esibizioni di Come Undone – altri sottolineano come il gesto sia sbagliato e poco rispettoso. Poi c’è anche chi sostiene fosse stato tutto organizzato e che la ragazza fosse un’attrice. “Io ero quella con il cell accanto. Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata e l’ha messa tra me e lei… e doveva aspettare appunto le 11 che uscisse lui”, scrive una fan. E un’altra: “Era preparato infatti, io ero accanto a lei per tutto il tempo, l’hanno messa in mezzo a me e una mia amica”.