Cecilia Rodriguez prende a schiaffi Ignazio Moser, perde il controllo per colpa de ‘Le Iene’

Cecilia Rodriguez è senza freni, perde il controllo e prende a schiaffi e ‘borsettate’ Ignazio Moser: la lite è tutta colpa de Le Iene. La sorellina di Belen s’infuria e picchia il fidanzato, solo l’intervento di Stefano Corti, che le svela lo scherzo, riesce a calmare l’argentina.



Chechu qualche giorno fa in un video nelle sue IG Stories aveva minacciato ai follower di cancellarsi da Instagram, il motivo? Le troppe domande su Ignazio. “Vi leggo, mi avete rotto profondamente i maroni. Siete matti, non state bene col cervello: non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui”, era sbottata la 31enne. Il suo sfogo ha scatenato Le Iene che hanno pensato come giocarle la burla di cui è caduta vittima, con la complicità di Nacho.



“Cecilia Rodriguez si lamenta sui social che tutti le chiedono solo del fidanzato Ignazio Moser? Noi l’abbiamo sottoposta a uno stress test”, spiega Corti. E in effetti è proprio così. La ragazza e il compagno vanno a cena in un ristorante a Milano. Mentre sono allegramente seduti al tavolo, prima la cameriera, poi il pizzaiolo, poi un fan ‘fanatico’ si avvicinano: tutti vogliono parlare solo con Moser. Ceci è ignorata: queste persone sono pazze dello sportivo, la sua fidanzata è relegata al ruolo di comparsa.



La Rodriguez è parecchio infastidita, a scatenare la sua ira, però, ci pensa una ragazza che arriva nel locale con un’amica. La donna in questione si comporta con grande complicità che Ignazio, lui però nega di conoscerla. Cecilia è interdetta e esclama: “Ho il cuore che batte…”. Sta per esplodere.

A farla andare fuori dai gangheri è l’escamotage che la ragazza escogita per certificare che lei e Moser si conoscono bene: poco dopo compone il numero di cellulare del l’ex gieffino vip, chiaramente il suo telefonino suona. “Amore hai il mio numero!”, esclama rivolgendosi al fidanzato di Cecilia.

“Ma perché ha il tuo numero”, chiede Cecilia a Moser. “Eh, ce lo siamo scambiati”, replica lui. “Per cosa?”, domanda ancora. “Così…”, ribatte Ignazio. “E tu dai il numero alle persone così? Oddio, non mi sento bene, non so. Stai al tuo posto, mollami! Allontanati! Prima che ti arriva una pizza qui davanti a tutti”, controbatte Chechu, che si alza dal tavolo. Vuole andare via.

Moser prova a calmarla, ma Cecilia non sente ragioni. Esplode il caos. La presunta ‘amante’ parla di un bacio tra lei e Ignazio, l’argentina le risponde in malo modo, anche col fidanzato è furibonda. Esce in strada e a Nacho che prova a fermarla grida: “Lasciami andare o chiamo la Polizia… Vuoi che ti abbracci? O, tu mi stai prendendo per il cu*o. Giuro che ti ammazzo!”. Poi partono gli schiaffi e le ‘borsettate’.

E’ Stefano Corti a calmarla. Le spiega da dove è partito lo scherzo e le domanda: “Perché ti sei inalberata che tutti ti chiedono di Ignazio?”. “Mi chiedono soltanto di lui anche quando chiedo: ‘Avete qualche domanda”. Mi dicono di no e sclero perché non è possibile, ci rimango male perché è come se senza di lui non valessi – posso dirlo? – un bel caz*o”, risponde lei.

Corti la sorprende, le prende il cellulare e le elimina Instagram: “Cecilia ti faccio questa proposta, lo eliminiamo, così nessuno ti chiede più solo di Ignazio. Deciderai se tornare a usarlo, 24 ore senza Instagram, ok?”. “Sì, ok, ma ce la faccio anche un anno intero senza Instagram, poi però mi paghi tu, mi dai la paghetta”, esclama Chechu finalmente sorridente.

La 31enne in tarda serata torna sul social insieme al fidanzato 29enne che chiarisce ironico: “Volevo tranquillizzarvi sulla mia incolumità, non sono uno che subisce violenze, se non saltuariamente e tutte meritate. La Ceci stata brava stavolta, più di altre volte, tutti gli amici lo possono testimoniare”. Lascia intendere che per gelosia la Rodriguez potrebbe scatenarsi anche molto di più…