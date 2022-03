“Animali fantastici e dove trovarli” su Italia 1

Giovedì 10 marzo, in prima serata, su Italia 1 va in onda il film «Animali fantastici e dove trovarli».

Il premio Oscar Eddie Redmayne (Newt Scamander) è l’interprete principale nel mondo fantastico creato da J.K. Rowling con la regia di David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga campione d’incassi di Harry Potter.



Animali fantastici e dove trovarli inizia nel 1926 con Newt Scamander che ha appena terminato un viaggio in giro per il mondo per cercare e documentare una straordinaria gamma di creature magiche. Arrivato a New York per una breve pausa, pensa che tutto stia andando per il verso giusto…se non fosse per un No-Maj (termine americano per Babbano) di nome Jacob, una valigetta lasciata nel posto sbagliato, e per la fuga di alcuni degli Animali Fantastici di Newt, che potrebbero causare molti problemi sia nel mondo magico che in quello babbano.



Nel cast anche Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Ron Perlman, Carmen Ejogo, Jenn Murray, Faith Wood-Blagrove, Colin Farrell.