Pinocchio, la prima foto di Tom Hanks nei panni di Geppetto nel live action di Zemeckis

Un primo sguardo alla pellicola diretta da Robert Zemeckis, Disney ha condiviso lo scatto di Tom Hanks nei panni di Geppetto nel live action Pinocchio in arrivo prossimamente su Disney +.



PINOCCHIO, LA FOTO DELLA PELLICOLA

Grande curiosità da parte del pubblico per il nuovo lavoro di uno dei registi più amati e popolari nella storia della settima arte, tra i suoi grandi successi Ritorno al futuro, La morte ti fa bella, Forrest Gump e Cast Away.APPROFONDIMENTOTom Hanks compie 65 anni: 20 film da non perdere.

Robert Zemeckis e Tom Hanks sono tornati a lavorare insieme, questa volta per riportare sullo schermo uno dei racconti più amati al mondo. Nelle scorse ore l’account Disney ha condiviso la prima foto del live action Pinocchio in un post sul profilo Instagram che conta più di trentadue milioni di follower.

Lo scatto ha mostrato Tom Hanks nei panni di Geppetto, presente sulla scena anche Pinocchio, la cui voce sarà quella del giovanissimo Benjamin Evan Ainsworth. La foto ha subito incuriosito il pubblico ottenendo numerosi commenti e oltre 200.000 like.

Per quanto riguarda la distribuzione, Disney ha dato appuntamento a settembre, non resta quindi che attendere per poter conoscere la data esatta dell'uscita del live action su Disney +.