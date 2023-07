Martina Colombari e i problemi col figlio

Martina Colombari, showgirl e moglie di Billy Costacurta (ex difensore del Milan), è stata ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante, podcast in cui Diletta Leotta affronta tematiche legate alla gravidanza e alla genitorialità. Coinvolti in questo progetto della conduttrice radiofonica, vip con esperienze da madre (o padre), che possano consigliare Diletta sulla nuova esperienza che si appresta a vivere.

Il figlio Achille e il sostegno alla genitorialità

Martina Colombari non si è tirata indietro e ha raccontato alcune difficoltà che hanno caratterizzato la sua vita da madre. Con Billy Costacurta, la showgirl ha avuto un figlio: Achille, oggi diciottenne. Avendo due genitori così famosi, ha spiegato Martina, Achille, fuori di casa, era spesso coccolato. Questo non sarebbe stato d’aiuto per il ragazzo: “Lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole” ha detto Martina.

Martina si è poi addentrata più in profondità sulla sua vita da genitore. “A volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità” ha confessato. Chiedere aiuto quando si hanno problemi in merito alla gestione della famiglia è per Martina, come ha spiegato, una forma di grande intelligenza.

Il desiderio di una figlia femmina e l’aneddoto sulla gravidanza

Sul perché Billy e Martina abbiano avuto un solo figlio, la showgirl ha spiegato: “Non ne sono venuti altri“. “Doveva essere uno. Anche io sono figlia unica” ha continuato, non nascondendo un suo desiderio: “Avrei voluto una femmina e volevo chiamarla Penelope“. Il suo Achille oggi è quasi un uomo, ma Martina ha confidato una certa nostalgia del bambino da coccolare, perché la crescita comporta qualche problema in più: “Ci sono momenti in cui ti fanno inca**are da morire“.

Dopo la partecipazione a Pechino Express, il rapporto madre-figlio è migliorato. “Ci ha avvicinato perché lui ha visto una mamma non perfetta” ha confessato Martina. L’esperienza, ha raccontato la showgirl, è stata stancante e non semplice, ma utile sul piano del rapporto con Achille.

Il momento in cui Martina disse a Billy di essere incinta è coronato da un particolare aneddoto. Al tempo il marito era ancora un calciatore e quando qualcuno chiamava durante gli allenamenti, difficilmente aveva modo di parlare con il diretto interessato, a meno di motivazioni importanti. “Si era preoccupato quando si è sentito chiamare, pensava fosse successo qualcosa di molto brutto, e invece era qualcosa di molto bello“.