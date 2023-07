Il musical dei record ‘Sister Act’ in 34 città, 80.000 i biglietti venduti nella scorsa stagione

Dopo il record di presenze nella stagione 2022/23 registrato da ‘Sister Act-il Musical’, Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni, Presenting Partner del Tour, è lieta di annunciare il tour 2023/2024.



In programma sono previste 100 repliche con tappe in 34 città italiane (fra le quali Roma, Firenze, Varese, Brescia, Bologna, Genova e Torino). La prima andrà in scena al Teatro Brancaccio di Roma, martedì 14 novembre 2023.



“Siamo lieti di riconfermare la collaborazione con Stage Entertainment – ha dichiarato Luca Colombano, Vicedirettore Generale di Italiana Assicurazioni – un’iniziativa che ci permette, attraverso la propria capillarità, di concretizzare l’importanza che riveste per noi la vicinanza alla nostra rete. Arte e spettacolo saranno protagonisti di un’esperienza coinvolgente ed emozionante”.



“Siamo molto felici di proporre a tutta Italia – ha aggiunto Matteo Forte, Amministratore Delegato di Stage Entertainment Italia – uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni e che è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti solo a Milano confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo”.



Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è Alan Menken, otto volte Premio Oscar, considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical.



Il compositore ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards, tra cui quella come ‘Miglior Musical’. Autori del testo sono Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner.