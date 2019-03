Irama e Giulia De Lellis: la fine della loro storia d’amore ha già l’ombra di un ex

Sembravano destinati a stare insieme a lungo e, invece, ecco arrivare la conferma dell’addio tra Giulia De Lellis e Irama.

Dopo giorni di illazioni, smentite e silenzi è arrivata la conferma: Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati. La notizia arriva (quasi) inaspettata perché, ehi! solo un mese fa al Festival di Sanremo la coppia era apparsa felice e innamorata. In quell’occasione Giulia De Lellis aveva supportato a distanza il fidanzato, dedicandogli numerose storie e post su Instagram nei quali non smetteva di dire quanto fosse orgogliosa del compagno, per poi comparire al teatro Ariston per la serata finale, dove ha finalmente potuto riabbracciare il suo Filippo (aka Irama).

Nonostante dall’esterno sembrassero tutte rose e fiori (di Sanremo), probabilmente nella coppia l’aria di crisi tirava già da qualche tempo, facendo precipitare in pochissime settimane una storia d’amore che durava da circa 6 mesi. A dare la notizia è stato Irama che, sul suo profilo Twitter, ha confermato le indiscrezioni dei giorni precedenti: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”, ha scritto il cantante, aggiungendo: “Questo non è il mio mondo. Se volte parlare di me, ascoltate la mia musica. Questo è l’importante, la tua musica, la tua felicità, il resto è noia”.

Quale sia il vero motivo che abbia portato alla rottura non è dato saperlo ma, secondo i bene informati, alla base ci sarebbe un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante, con il quale ha convissuto per 2 anni un amore intenso ed appassionato (trasferendosi da Roma a Verona, dove ancora vive).

Già ad agosto tra la influencer e il dj c’era stato un brevissimo ritorno di fiamma, scioltosi poi come neve al sole con la fine delle vacanze estive, a dimostrazione che tra i due il sentimento non si era (o è?) ancora spento del tutto. Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero stati, infatti, visti insieme qualche sera fa durante una cena a lume di candela a base di chiacchiere, risate e vecchi ricordi.

Roberta Cecchi, Cosmopolitan