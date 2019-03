La Regina Elisabetta ha postato la sua prima foto su Instagram e si conferma la royal influencer più cool

A 43 anni dall’invio della sua prima e-mail, The Queen ha postato una foto sul profilo Instagram della Royal Family. Influencer, fate largo!

Influencer, fate largo: c’è una nuova webstar in città! La Regina Elisabetta, dall’alto dei suoi 92 anni anagrafici e dei 67 anni di regno, ha postato la sua prima foto su Instagram, direttamente dal popolatissimo profilo della @Theroyalfamily.

Per la prima volta la sovrana d’Inghilterra ha postato sul social più cool degli ultimi anni uno scatto live dal London’s Science Museum, dove la Regina Elisabetta è stata in visita il 7 marzo 2019. Lo scatto riprende una lettera di Charles Babbage, uno dei primi pionieri informatici e matematico, inviata alla Regina Vittoria e a suo marito Alberto per parlare di quello che viene considerato il nonno dei moderni computer.

La prova che il post sia davvero farina del suo sacco (quanto meno la sua pubblicazione) la trovi in questa foto: raggiante nel suo look arancione, la Regina Elisabetta ha cliccato su “Pubblica” e si è anche goduta gli applausi per aver postato il suo primo scatto su Instagram dall’ipad del Museo. La firma riporta il tradizionale “Elisabetta R” (dove R sta per Regina, in latino).

Sempre dal Museo delle Scienze la Regina Elisabetta nel 2014 aveva lanciato nel web il suo primo, memorabile tweet.

Il profilo Instagram della Royal Family, che conta circa 4 milioni di followers, è solo uno degli account ufficiali usati dalla famiglia reale per comunicare in modo smart col mondo. La stessa Regina Elisabetta non si è mai tirata indietro davanti alla tecnologia e dopo essere stata la prima sovrana a trasmettere in diretta televisiva la sua incoronazione (nel 1953) ha anche inviato la sua prima mail da una base militare nel 1976.

Il lancio del primo website della Royal Family risale al 1997: ancora una volta la dimostrazione che la Regina Elisabetta ha sempre cavalcato le novità tech senza lasciarsi spaventare. E non solo, è anche molto attenta alle conseguenze dell’esposizione social: proprio nei giorni scorsi, per difendere dagli attacchi dei trolls online i membri giovani del clan e in particolar modo Kate Middleton e Meghan Markle, la famiglia reale ha impostato una strategia social contro gli haters che è stata messa in evidenza su tutte le bio dei profili ufficiali.

Non sappiamo se Meghan Markle o il principe Harry abbiano dei profili privati, ma sappiamo che solo la principessa Eugenie, che non rientra nel gruppo di senior member della Royal Family (quindi si occupa solo di progetti privati e non per conto della Corona) comunica col mondo tramite un profilo Instagram personale. Una scelta di comunicazione ben precisa, visto la quantità di commenti in arrivo sugli account ufficiali, spesso di difficile gestione.

Dal canto suo la Regina Elisabetta, insieme al marito Filippo ora in pensione, non si è mai tirata indietro davanti alle novità: il suo esordio su Instagram ne è ancora una volta la prova.

Giovanna Gallo, Cosmopolitan