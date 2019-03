Zac Efron, la nuova fiamma è una nuotatrice olimpica (e non Selena Gomez)

Negli Stati Uniti sono certi: l’attore starebbe uscendo con Sarah Bro, un’atleta danese che ha partecipato ai Giochi di Rio 2016. Si placano così i rumors di un suo ipotetico flirt con l’ex stellina Disney

C’è una love story ai blocchi di partenza per Zac Efron. Il riferimento sportivo calza a pennello in quanto la presunta nuova fiamma dell’attore americano sarebbe una nuotatrice olimpica danese, Sarah Bro. Negli Stati Uniti sono certi: secondo il gossip, i due si frequenterebbero già da alcune settimane, tanto che negli ultimi giorni hanno fatto la prima apparizione in pubblico, all’UFC 235, un evento di arti marziali miste andato in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

«Erano seduti accanto e sono andati via insieme», rivela una fonte a E! News. «La sensazione è che si stessero divertendo molto, hanno sorriso anche quando la telecamera li ha inquadrati. Lui ad un certo punto era circondato dai fan, lei è rimasta paziente e l’ha lasciato parlare con tutti». Di tenerezze, però, neanche l’ombra: «Non si sono lasciati andare ad effusioni in pubblico», conclude il testimone oculare. «Non hanno fatto nulla per attirare l’attenzione».A destare sospetti, erano già arrivate alcuni giorni fa due foto social dallo stesso evento: la partita di hockey dei Los Angeles Kings. Sarah si è fatta fotografare nello spogliatoio con una maglietta personalizzata, Zac invece ha postato un selfie coprendosi il viso con il cappellino della squadra. Soltanto una coincidenza? Parecchi fan garantiscono di aver avvistato la coppia anche altrove lo scorso weekend, ma per adesso conferme ufficiali non ce ne sono.

Va detto che Sarah ha pubblicato la foto di un mazzo di fiori nelle sue Stories, con tanto di cuori a mo’ di cornice: ma collegare l’immagine direttamente a Zac è un equilibrismo un po’ azzardato. Certo è che i rumors sulla ragazza classe ’96, componente della staffetta 4×100 stile libero ai Giochi di Rio, hanno spazzato via quelli che ipotizzavano un flirt tra Efron e Selena Gomez. Lui ha iniziato a seguirla su Instagram, è vero, ma l’indizio regge davvero poco.

Non resta che attendere gli sviluppi. Con la speranza che non si tratti soltanto di una falsa partenza.

Nicola Bambini, Vanity Fair