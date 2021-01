Stasera andrà in onda in streaming il balletto “Baroque Suite”

Sarà trasmesso alle ore 20.00, in streaming gratuito sul canale YouTube del Teatro dell’Opera di Roma, il balletto ‘Baroque Suite’, coreografia di Benjamin Pech ed Eleonora Abbagnato su musiche di Antonio Vivaldi (“L’inverno” da Le quattro stagioni; “Eja Mater” e “Stabat Mater” dallo Stabat Mater RV 621) e Alessandro Marcello (Adagio dal Concerto per oboe, archi e basso continuo op. 1 in re minore SF 935).

Pech, già étoile dell’Opéra di Parigi e associato alla direzione del Ballo al Teatro dell’Opera di Roma, dopo il Lago dei cigni delle ultime due aperture di stagione e record d’incassi al debutto di dicembre 2018, torna in veste di coreografo della compagnia del Costanzi insieme alla Direttrice Eleonora Abbagnato in una creazione ispirata al Barocco. L’étoile Rebecca Bianchi e i tersicorei del Corpo di Ballo si esibiranno negli spazi eterei del Centro Congressi dell’Eur, creati dall’architetto Massimiliano Fuksas, indossando i costumi di uno dei più grandi nomi della Moda italiana, Laura Biagiotti. Il balletto, con musiche su base registrata, vede le scene e il disegno luci rispettivamente di Andrea Miglio e Fabrizio Marinelli.

Continua la sinergia tra la musica dell’Opera di Roma e La Nuvola, un luogo architettonico contemporaneo di grande fascino che già nei mesi scorsi ha conquistato il pubblico della Capitale. In ottemperanza al decreto della presidenza del Consiglio del 3 novembre, entrambi gli spettacoli sono realizzati a porte chiuse, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza e saranno trasmessi sul canale YouTube del Teatro. Per assistere agli spettacoli in streaming, basta collegarsi al canale YouTube ufficiale del Teatro dell’Opera. Per chi volesse contribuire con un ‘biglietto virtuale’ può fare una donazione alla Fondazione.