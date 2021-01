Incidente per Pierpaolo Pretelli al GF Vip, si è fatto male al ginocchio

Lieve incidente senza conseguenze per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il concorrente ha sbattuto il ginocchio contro il tavolo durante una partita a carte ed è dovuto andare in confessionale per ricevere soccorso. Accanto a lui l’amico Andrea Zelletta e Giulia Salemi, coinquilina con la quale sta vivendo un flirt.

Lieve incidente, per fortuna senza conseguenze, per Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Il concorrente stava giocando a carte con i coinquilini quando ha sbattuto il ginocchio contro il tavolo, provocandosi una contusione. Nulla di grave per l’ex velino ma Pretelli, aiutato da Giulia Salemi e dall’amico Andrea Zelletta, è andato in confessionale per ricevere soccorso e ne è uscito



con del ghiaccio e il consiglio di riposare.

Accanto a lui c’è Giulia Salemi

A supportare Pierpaolo, ormai da quasi un mese, c’è la coinquilina Giulia Salemi. I due si sono avvicinati dal momento in cui Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del GF Vip. Un avvicinamento che ha scatenato una valanga di commenti ed è costato a Pierpaolo il sostegno dei “Gregorelli”, quel gruppo di fan che lo aveva sostenuto fin dall’inizio perché conquistato dal rapporto nato tra Pretelli e la ex moglie di Flavio Briatore. Ma Pierpaolo, nonostante il parere contrario dei suoi familiari e l’ammutinamento dei fan, è andato dritto per la sua strada, scegliendo di vivere il suo rapporto con Giulia nella Casa.

L’aereo dei fan: “Non è Uomini e Donne”

L’improvviso dietro front dei fan che lo sostenevano ha comunque colpito Pretelli che, soprattutto nelle ultime settimane, ha compreso di non riscuotere più lo stesso consenso del quale godeva fino a prima di legarsi a Giulia Salemi. A palesare l’insoddisfazione di quanti lo sostengono è stato un aereo inviato dai fan a Pretelli, sul cui striscione era stata fatta stampare la frase: “Pierpaolo Pretelli déjà vu, non è Uomini e Donne. Adios, ex fan”. Una frase palese che ha colpito Pierpaolo e che gli ha permesso di capire quanto gli sarebbe costato, in termini di gradimento, il rapporto con Giulia Salemi. Ma il risentimento di quanti hanno smesso di sostenerlo non lo ha fermato e Pretelli continua a vivere la sua storia con la coinquilina nonostante il giudizio contrario di una parte del suo pubblico.

Stefania Rocco, Tv.fanpage.it