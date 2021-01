Domani tornano, su Canale 5, le “Storie di Melaverde”

Domani dalle 11.25 su Canale 5, per ke Storie di Melaverde, Edoardo Raspelli di nuovo attraversa la Manica per portarci alla scoperta del Galles, in Gran Bretagna.

Tre milioni di abitanti su una superficie inferiore a quella della Lombardia, dove vivono più di cinque milioni di pecore, numero che praticamente raddoppia nella stagione dei parti. Qui si produce un agnello ad Indicazione Geografica Protetta, che comincia ad essere presente anche sui mercati italiani.

Si tratta di animali che vengono lasciati vivere all’aperto tutto l’anno, liberi di pascolare sulle immense distese di erba grassa ed appetitosa che caratterizzano tutto il paesaggio gallese. Sarà un viaggio alla scoperta del Galles e delle sue bellezze paesaggistiche, dei suoi allevamenti e delle sue tradizioni agricole.

E non mancherà naturalmente la cucina delle carni ed i sapori della tradizione gallese.