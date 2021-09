Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri trasformato: la foto che divide le fan

Il cavaliere pugliese torna su Instagram sfoggiando un fisico perfetto e con qualche chilo in meno

Il noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, è tornato su Instagram sfoggiando un fisico scolpito e perfetto e qualche chilo in meno. I duri allenamenti costanti di Crossfit hanno reso scultoreo l’ex fidanzato di Roberta di Capua e Ida Platano ma, più di qualche ammiratrice, ha trovato il 42enne originario di Brindisi, eccessivamente dimagrito.

“Peccato ti sei dimagrito un po’ troppo”, “Credimi stavi meglio prima”, si legge in alcuni commenti ma ci sono anche tanti complimenti e sono decisamente di più. Riccardo, che pare tornerà nel dating show di Maria De Filippi, si è sempre dedicato al fitness e alla cura del proprio corpo tanto che alcune donne del parterre lo hanno ritenuto troppo narcisista.

A maggio, il cavaliere era uscito dal programma travolto dalle polemiche che hanno coinvolto anche Roberta di Padua. Nonostante si pensasse ad un addio, presto rivedremo Riccardo nel dating show che tanto lo ha reso popolare.

In una recente intervista a Uomini e Donne Magazine, il bel pugliese ha dichiarato di essere tornato felicemente single: “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato… dopo quello che è successo bisognava solo abbassare la testa ed evitare di ritornare su ciò che è accaduto in studio, anche perché in trasmissione mi sono come svuotato.”

E, a proposito di Roberta, il cavaliere ha rivelato: “Se ho sentito la sua mancanza? No perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei a un certo punto non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”.

