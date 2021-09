Miss Monnalisa nel Mondo, tutto pronto per la prossima edizione

Fervono i preparativi nello spazio coperto di piazza Primo Maggio a Cattolica, nella Riviera Romagnola, per la tre giorni di finale di ‘Miss Monnalisa nel Mondo’, il concorso di bellezza-spettacolo ideato e diretto da Cesare Morgantini.

Nei giorni di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 settembre le 30 ragazze finaliste che hanno superato selezioni e finali regionali sotto la guida del coreografo televisivo Valerio Rossetti saranno impegnate nelle prove delle passerelle e delle coreografie e nei passaggi giuria nello spazio congressi dell’hotel Kursaal.

Tra questi passaggi anche quello mattutino ,struccate, per volere del presidente della giuria Edoardo Raspelli, nella foto, che sceglierà così la nuova ‘Miss Senza Trucco’: una idea, questa del conduttore tv e” cronista della gastronomia”, nata tre anni fa e che ha dato al concorso ‘Miss Monnalisa nel Mondo’ visibilità mediatica importante e che valorizza la gioventù più sincera delle miss. Tra l’altro Edoardo Raspelli è in procinto di tornare sugli schermi tv con la sua nuova trasmissione “L’ITALIA CHE MI PIACE -IN VIAGGIO CON RASPELLI”, che andrà in onda in autunno su Canale Italia, Sky, Canale Europa, AmazonTv, SamsungTv…

Nella serata di sabato 11 settembre ,dalle 21, ci sarà lo show vero e proprio con ospiti del mondo dello spettacolo, musica e sfilate nello spazio coperto dell’hôtel Kursaal di Cattolica, di fronte a piazzale Primo Maggio ,in modo che sia visibile anche dai turisti che, in questo settembre, si stanno ancora godendo la Riviera Romagnola.

Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Guasco, giornalista ,conduttore biellese di Telecupole e firma di ‘Weekend di gusto’. Accanto a lui la Miss Monnalisa nel Mondo uscente Daniela Agaston.

A fare da ambasciatore della terra Romagnola, vista la finale 2021 del concorso ideato e diretto da Cesare Morgantini a Cattolica, ci sarà uno dei re delle notti del divertimento: Eugenio Zanni, meglio conosciuto come “Genio” interprete e autore dei grandi balli dell’animazione quali ‘Il Ballo del Pinguino’, ‘Doggy dance’, ‘Facciamo baracca’…

Presenterà il suo nuovo singolo Jacques Avella, che curerà le interviste e le immagini in esterna per lo speciale televisivo dello spettacolo che andrà in onda a livello nazionale su varie emittenti. Per l’animazione ci sarà anche Matteo Carraro. Il tutto fotografato da Camillo Dosi.

Tra i nuovi sponsor ,portati dall’editore di RASPELLIMAGAZINE, Stefano Piavani, anche i suoi profumi, la linea Double People.

In giuria, accanto a Edoardo Raspelli, ci sarà Fabrizio Berlincioni (autore e produttore televisivo ,vincitore come paroliere di due Festival di Sanremo) ed altri ospiti inseriti nel contesto dello spettacolo che si sta definendo in queste ore, perchè, come recita lo slogan del concorso, ‘Vincere una fascia a Miss Monnalisa nel Mondo è il primo passo verso il successo’.