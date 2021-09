Lily Collins si è sposata: le foto delle nozze con Charlie McDowell

L’attrice e il regista, legati dal 2019, sono convolati a nozze il 4 settembre scorso, a Dunton Hot Springs. «Non sono mai stata tanto felice. Quel che è cominciato come una favola è ora la mia realtà», ha scritto online la figlia di Phil Collins

Come da prassi, le foto del matrimonio, insieme all’annuncio formale di un «sogno divenuto realtà», sono state condivise qualche giorno dopo essere state scattate. «Non ho mai voluto essere la persona speciale di qualcuno più di quanto io non voglia essere la tua, ed ora sono tua moglie», ha scritto online Lily Collins, pubblicando le prime immagini delle nozze con Charlie McDowell.

L’attrice, legata al regista dal 2019, ha raccontato come «il 4 settembre siamo diventati, ufficialmente, il nostro “per sempre” reciproco».

«Non sono mai stata tanto felice», ha aggiunto poi, «Quel che è cominciato come una favola è ora la mia realtà. Non sarò mai capace di dire a parole quanto straordinario sia stato questo weekend, ma “magico” è un buon punto di partenza per descrivere ciò che abbiamo vissuto»: un matrimonio intimo, celebrato nella natura del Colorado, a Dunton Hot Springs, dove sono state le cascate e gli alberi, i prati verdi a fungere da allestimento.

«Ho sposato la persona più bella, gentile e riflessiva che io abbia mai conosciuto. Ti amo», ha scritto poi McDowell, rilanciando le immagini pubblicate dalla moglie, che il fidanzamento ufficiale aveva annunciato a novembre dell’anno passato.

Vanityfair.it