Katia Ricciarelli non sarà un’opinionista del Grande Fratello Vip 7

Katia Ricciarelli non farà parte del gruppo del GF VIP, parteciperà prossimamente a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Secondo alcuni, Alfonso Signorini le avrebbe proposto di accompagnarlo nella prossima edizione del reality show, che andrà in onda a settembre.

Signorini, con un intervento pubblicato su Chi Magazine, ha per la prima volta parlato delle indiscrezioni che volevano la cantante lirica tra i protagonisti in studio del GF Vip 7. Il giornalista ha stroncato tale ipotesi, dichiarando che “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma”.

Alfonso Signorini, oltre a commentare la questione relativa a Katia Ricciarelli, ha anche evidenziato che molti nomi circolati in questi giorni in merito al prossimo cast dello show sono solo “fantasie”. Discorso diverso per Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, che avrebbe invece già accettato l’offerta. Dopo Gianmaria Antinolfi, dunque, ci sarà anche un altro ex di Belen Rodriguez nella casa più spiata d’Italia.