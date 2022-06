Stranger Things, la stagione 5 farà un salto temporale

I fratelli Duffer, creatori dello show, hanno rivelato ai media americani che per la prima volta la narrazione subirà un salto in avanti per essere più credibile agli occhi degli spettatori

Mentre milioni di spettatori aspettano di vedere gli episodi del Volume due di Stranger Things 4, disponibile dal 1° luglio su Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, tra gli utenti in rete e gli addetti ai lavori tiene banco la discussione su quanto accadrà nel finale della serie, attualmente in pre-produzione.

Osservati speciali, naturalmente, i fratelli Duffer che, in un’intervista esclusiva con TVLine hanno rivelato che nella stagione cinque dello show si assisterà a un salto temporale, un espediente narrativo inedito per i due creatori che fino ad ora avevano raccontato la storia procedendo in avanti di un anno per ogni stagione andata in onda.

IL SALTO TEMPORALE LEGATO ALLA CRESCITA DEGLI ATTORI PROTAGONISTI

Dietro alla decisione di Matt e Ross Duffer – descritta come già presa dai due autori – ci sarebbe la necessità di far coincidere l’età dei giovani attori protagonisti con quella dei rispettivi personaggi, una scelta narrativa che renderebbe più credibile la storia.

I Duffer, come gli spettatori, del resto, hanno ammesso la criticità legata alla crescita degli interpreti adolescenti del cast, evidente nelle ultime stagioni, specie l’ultima che è uscita con notevole ritardo rispetto alle precedenti a causa dello stop di tutte le produzioni durante la pandemia. Ideale, secondo gli autori, sarebbe stato girare le stagioni quattro e cinque nello stesso momento ma, come è noto, questa soluzione non è stata possibile.

Nell’intervista i due fratelli hanno affermato di essere completamente concentrati sul gran finale dello show, “la parte più difficile e più stressante” ma che sarà offerta al pubblico in forma assolutamente perfetta.

STRANGER THINGS 5: LE RIVELAZIONI DEI FRATELLI DUFFER

Matt e Ross Duffer hanno confermato di aver delineato gli avvenimenti principali del finale di Stranger Things i cui dettagli saranno lavorati nella versione definitiva della sceneggiatura. Gli autori hanno ammesso di recente che nella quarta stagione hanno commesso un errore legato al compleanno di Will Byers (interpretato dall’attore Noah Schnapp) che viene citato nella stagione uno e ignorato nella stagione quattro (un’incongruenza notata dai fan dello show). Anche per evitare situazioni di questo tipo, i due creatori hanno deciso di dedicare ogni sforzo a un finale esplosivo e privo di sbavature.

Non ci sono al momento date confermate per l’inizio delle riprese della nuova stagione né per la messa in onda dei nuovi episodi di Stranger Things ma il futuro dello show è il tema principale di tutte le interviste ai realizzatori delle ultime settimane. Tra queste, ha fatto discutere quella di Shawn Levy, produttore e regista di alcuni episodi per ogni stagione, che ha espresso il desiderio di coinvolgere nella produzione l’attore e amico Ryan Reynolds, anche solo per un cameo.

Reynolds, protagonista di alcuni dei maggiori successi Netflix delle ultime stagioni, non sarebbe difficile da contattare visti i numerosi legami tra le due produzioni ma la decisione spetta ai fratelli Duffer che hanno l’ultima parola sulla storia.