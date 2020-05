Kate Middleton svela perché George è geloso della sorellina Charlotte

La duchessa di Cambridge, parlando in una video intervista di un suo nuovo progetto – una mostra fotografica che racconterà la pandemia da coronavirus – ha svelato che George «è molto arrabbiato», perché, causa homeschooling, ha scoperto che i compiti della sorellina sono «molto più divertenti» dei suoi

George di Cambridge, il seienne futuro re d’Inghilterra, «è geloso dei compiti» della sorellina Charlotte, cinque anni appena compiuti. Lo ha rivelato mamma Kate Middleton durante una rara video-intervista al programma This morning. La duchessa si è collegata con la rete televisiva Itv dalla tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove sta trascorrendo la quarantena coi tre figli e col marito William, per parlare del suo nuovo progetto con il museo britannico National Portrait Gallery. Una mostra di fotografie che «catturino gli stati d’animo, le paure e le speranze» della Gran Bretagna durante la pandemia da coronavirus.

Mamma Kate, però, ha approfittato dell’intervista anche per raccontare un aneddoto sui figli maggiori George e Charlotte. Da quando i bambini causa quarantena sono costretti a studiare a casa, sono sorti degli attriti: «George è molto arrabbiato perché vuole fare i compiti di Charlotte. I panini a forma di ragno sono molto più divertenti dei compiti di letteratura», ha detto ridendo. Per poi tornare a parlare del suo progetto: «Tutti siamo rimasti scioccati dalle incredibili fotografie emerse in questo triste periodo. Tutti quelli che lavorano in prima linea stanno affrontando una tragedia».

Sarà proprio la Middleton a curare la mostra Hold Still – A Portrait of Our Nation in 2020 e a scegliere le cento immagini. D’altronde la fotografia è sempre stata una sua passione. Le più belle immagini dei figli le ha scattate tutte lei. Le più recenti a Charlotte e al terzogenito Louis, nel giorno del loro compleanno. Il 23 aprile ha immortalato Louis mentre disegnava arcobaleni per dimostrare vicinanza a tutti quelli che sono impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il 2 maggio ha fotografo Charlotte che consegnava pacchi alimentari ai pensionati isolati che vivono vicini alla residenza di famiglia nel Norfolk. «Non sono una fotografa professionista, però passo molto tempo a scattare foto ai bambini», ha detto la duchessa durante la video intervista. Non si tratta di trovare l’inquadratura perfetta o di organizzare casa come fosse un set, ma di catturare un momento, un’espressione o un sentimento che raccontino una storia».

VanityFair