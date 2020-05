Fedez fa il romantico con Chiara: torta fai da te e cena a due

Il rapper organizza per la Ferragni una festa perfetta sul balcone milanese

Indimenticabile. Così Chiara Ferragni considera la festa speciale sul balcone dell’appartamento milanese organizzata da Fedez per il suo compleanno. Una torta fatta personalmente dal rapper, un percorso di petali di fiori e candeline fino al tavolo imbandito e romantico sotto il cielo di stelle lombardo. E mentre la coppia festeggia e si bacia, il piccolo Leone in pigiamino si rilassa in casa.

La lunga giornata di festeggiamenti per Chiara era cominciata con una serie infinita di auguri social e tantissimi fiori recapitati a casa Ferragnez. Lei sorride e posa davanti a mazzi colorati di ogni fiore reciso possibile, il rapper si lamenta per la sua allergia e invita amici e parenti a non consegnare altre composizioni floreali.

Poi sono arrivate le torte di pasticceria, i biscotti con le letterine di Chiara, gli auguri più dolci e teneri del piccolo Leone. L’influencer cambia mise, trucco, parrucco e sfodera sorrisi senza fine. Fedez emozionato cura i dettagli della sorpresa fino all’invito. Sul balcone. La accompagna tenendola per mano, la fa sfilare tra i petali e le candele fino al tavolo dove consumano la loro cena romantica. La Ferragni si copre con una giacca in jeans, sulle spalle sono raffigurati proprio i Ferragnez. Il rapper si ubriaca e si emoziona in un crescendo di dolcezza. L’appellativo scambiato reciprocamente, “amore”, si spreca e a notte fonda si chiude anche il 33esimo compleanno della influencer. “E’ stato il compleanno più folle – ammette Chiara – Grazie per avermi fatta sentire speciale e così amata”.

tgcom.24.mediaset.it