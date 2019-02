Sanremo, torna “Be Bop a Lula” di Red Ronnie

Il festival di Sanremo è stato l’inconsapevole artefice di un ritorno importante nel mondo della tv italiana. Torna eccezionalmente per la kermesse, Be Bop a lula di Red Ronnie. Lo storico programma di Italia 1, icona degli anni ottanta, è tornato su Youtube nella nuova versione Be Bop Sanremo. Il programma è pressoché identico a trent’anni fa: Red Ronnie con il suo microfonino va in giro per Sanremo per incontrare fan e artisti noti e non. Chissà se in futuro Be bop a lula tornerà stabilmente in onda, magari sulla stessa Italia 1. Se accadrà, vi informeremo della cosa.