Amore lampo per Jane Alexander: è gia finita la sua relazione con Elia Fongaro

L’idillio amoroso che univa Jane Alexander a Elia Fongaro è giunto al capolinea: l’attrice e l’ex velino si sono lasciati e ad annunciare la fine dell’amore è stata proprio la diretta interessata sui social, con un messaggio accompagnato da uno scatto che la vedeva ancora felice al fianco del giovane conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, visto che solo una settimana fa i due avevano fatto sapere ai fans che stavano trascorrendo insieme il primo weekend di coppia fuori Roma: qualcosa si è rotto e a dare spiegazioni sulla decisione di lasciarsi ci ha pensato Jane.

“È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia” ha scritto la Alexander sul suo profilo Instagram. Forse durante la breve vacanza i due hanno scoperto di avere poco in comune? In realtà vista la convivenza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia, Jane ed Elia avevano avuto modo di passare insieme molto tempo, per cui è possibile che altre discussioni abbiano condotto la coppia alla dolorosa decisione di dirsi addio.

Sembrava un amore molto forte il loro che superava la differenza d’età, Jane ha 47 anni e Elia 27, e i pregiudizi: la Alexander per poter stare con l’ex velino aveva interrotto la sua relazione e la convivenza con Gianmarco Amicarelli ed era andata contro tutto e tutti, orgogliosa di seguire il suo cuore. Ma le dinamiche di coppia sono complicate e adesso, dopo aver affrontato un trasloco e le critiche della gente, Jane si ritrova a dover fare i conti con una rottura molto dolorosa.

“Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me” : Jane aveva investito molto in questa nuova storia d’amore per cui non fa fatica ad ammettere il suo stato d’animo comprensibile dopo la fine di una relazione. E mentre la Alexander si esprimeva in questo modo, annunciando la rottura e chiedendo rispetto, sul profilo di Elia compariva uno scatto tutto nero, simbolo del suo stato d’animo. I due dovranno fare i conti di nuovo con le critiche ma di certo anche stavolta saranno in grado di far fronte ai giudizi gratuiti della gente.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it