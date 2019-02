Sanremo, tutto sulla quarta serata

Penultimo appuntamento questa sera con il Festival di Sanremo. A un giorno dal gran finale arriva la serata dei duetti, in cui tutti e 24 i cantanti in gara canteranno la loro canzone con un collega o amico. Super ospite della serata Luciano Liguabue che, dopo 5 anni, torna sul palco dell’Ariston con un omaggio a Francesco Guccini. Non mancherà il duetto con il padrone di casa, Claudio Baglioni.

Tutti i duetti

Saranno Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena ad aprire stasera la quarta serata del Festival di Sanremo. A seguire, l’ordine di uscita prevede: Motta con Nada, Irama con Noemi, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo, Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci, Il Volo con il violinista Alessandro Quarta, Arisa con Tony Hadley (Spandau Ballet) e i Kataklò, Mahmood con Gué Pequeno, Ghemon con Diodato e Calibro 35, Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato, Ultimo con Fabrizio Moro, Nek con Neri Marcorè, Boomdabash con Rocco Hunt, The Zen Circus con Brunori Sas, Paola Turci con Beppe Fiorello, Anna Tatangelo con Syria, Ex Otago con Jack Savoretti, Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci, Loredana Bertè con Irene Grandi, Daniele Silvestri e Rancori con Manuel Agnelli, Einar con Biondo, Simone Cristicchi con Ermal Meta, Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono, Achille Lauro con Morgan. “Una serata pazzesca”, sottolinea il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo. “Non ci sono solo duetti ma collaborazioni e performance davvero particolari”, aggiunge Claudio Baglioni. “Stasera noi possiamo andare a casa”, conclude ridendo Claudio Bisio.