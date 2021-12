Jessica Mazzoli, gli ex Morgan e Biagio D’Anelli: “Il rapporto con loro oggi”

La cantante in confidenza: le rivelazioni sul nuovo concorrente del GF Vip e sul musicista

Jessica Mazzoli, ex GF (edizione nip 2016) ed X Factor 2010, ha parlato apertamente del rapporto che la lega a Biagio D’Anelli, new entry del Grande Fratello Vip 6 con cui ha vissuto un’intensa love story. La cantante, conversando con i suoi fan su Instagram, ha speso delle parole anche su Morgan, altra sua ex fiamma con cui ha avuto una figlia, Lara. In più occasioni la 30enne sarda ha accusato Marco Castoldi di non essersi mai interessato del loro frutto d’amore. Pesanti critiche le ha esternate anche in tv, nei salotti di Barbara d’Urso.

Jessica Mazzoli, le confessioni sull’ex Biagio D’Anelli: il legame oltre la rottura sentimentale

Rispondendo a diverse domande che le hanno rivolto gli utenti di Instagram, Jessica ha detto di essere molto felice del fatto che Biagio D’Anelli abbia avuto l’opportunità di essere entrato in corsa nel cast del GF Vip. “Se lo merita”, ha chiosato la cantante, assicurando che l’uomo “ha tanto da dire e da dare”.

La Mazzoli ha tenuto a precisare che D’Anelli è una persona che le è sempre stata vicina, anche quando la loro relazione è giunta al capolinea: “Lui è una persona che c’è sempre stata per me“. Sui motivi che hanno portato il rapporto sentimentale ad interrompersi, la 30enne ha preferito non fornire dettagli, evidenziando però che “non importa” il perché finisce una storia. Ciò che conta “è come prosegue dopo il rapporto. Tra noi c’è una amicizia forte e bellissima”.

A testimonianza del fatto che con Biagio ci sia un legame sincero, di intenso affetto e di stima profonda e reciproca, ha spiegato che è “davvero un amico” sul quale potersi appoggiare nei momenti difficili. “Io soffrivo di attacchi di panico. Avevo la libertà di poterlo chiamare anche se era finita”, ha narrato, aggiungendo che D’Anelli l’ha sempre motivata positivamente, ricordandole il suo essere donna e artista di spessore.

Jessica Mazzoli e quel silenzio assordante sul legame con l’ex Morgan

Di tutt’altro tono le dichiarazioni riservate sul conto dell’ex compagno Morgan, conosciuto ai tempi di X Factor. Il musicista attualmente è impegnato a Ballando con le Stelle. Jessica, quando le è stato domandato in quali rapporti sia con l’ex membro dei Bluvertigo, ha risposto in modo secco: “Una domanda la cui risposta la terrò assolutamente riservata come ho detto a tutti i giornali che mi hanno chiamato di recente”. Nessuna voglia di parlare. Il che fa pensare che tra lei e l’artista ci sia ancora molta, molta ruggine.

