Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, in prima serata su Retequattro, al centro dell’ultimo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano, ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 – per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi.

Nel corso della serata, un’inchiesta sui primi controlli al super green pass, entrato in vigore in tutta Italia questa settimana, e un reportage dalla Spagna, nazione che ha deciso di non introdurre il certificato verde.

E ancora, un approfondimento sui costi della politica, tema tornato al centro del dibattito dopo che la Legge di Bilancio ha previsto un aumento – e in alcuni casi persino un raddoppio – ai compensi di sindaci, assessori e consiglieri comunali.

Infine, una pagina sarà dedicata alla piaga delle baby gang che terrorizzano le città: con un servizio da Parma, capoluogo di provincia in testa alle classifiche di vivibilità, si racconterà quanto questo problema sia diffuso e necessiti di un rapido intervento.

“Fuori dal Coro” tornerà in onda dopo le festività, martedì 11 gennaio 2022.