Doloroso lutto per la Regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy

Un altro lutto ha colpito la Royal Family: la dama di compagnia della Regina Elisabetta, Ann Fortune FitzRoy, è morta all’età di 101. Era al servizio di Sua Maestà dal 1967

Non c’è pace per la Regina Elisabetta che oggi si ritrova a piangere un’altra perdita. Lo scorso aprile ha salutato per sempre suo marito, il Principe Filippo morto all’età di 99 anni, e Sir Michael Oswald, amico e collaboratore della Famiglia Reale. Oggi la Sovrana piange la scomparsa di un’altra persona a lei molto cara, la sua dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy. La Duchessa Madre di Grafton aveva 101 anni. Dal 1967 sino ai suoi ultimi giorni è stata al fianco della Regina Elisabetta in qualità di Mistress of the Robes, ovvero come dama di compagnia di alto rango. Responsabile di vestiti e gioielli, è una figura solitamente ricoperta da contesse, marchese e duchesse. Ha accompagnato la Sovrana nei momenti più importanti mostrandole sempre fedeltà, affetto e dedizione.

Il legame che univa la Regina Elisabetta e Ann Fortune FitzRoy

Casa Windsor è stata colpita da un’altra dolorosa perdita. La nobildonna inglese, Mistress of the Robes dal 1967 è morta all’età di 101 anni per cause naturali lasciando un vuoto nel cuore della Regina Elisabetta. Le due donne erano unite da un legame molto stretto, la Sovrana poneva una grande fiducia in lei. Sempre insieme, Ann Fortune FitzRoy accompagnava sua Maestà ad eventi, viaggi, occasioni speciali ed era l’unica ad avere accesso ai gioielli e agli abiti della Regina che è rimasta al suo fianco fino ai suoi ultimi giorni.

La vita di Ann Fortune FitzRoy



La Duchessa di Grafton morta all’età di 101 anni, è stata una nobildonna inglese, figlia del capitano Evan Cadogan Eric Smith e di Beatrix Williams. Nel 1970 suo marito, Hugh FitzRoy, successe il padre come duca di Grafton. Ad aprile 2011 rimase vedova con i loro cinque figli. Per la Regina Elisabetta è stata Lady of the Bedchamber dal 1953 al 1966 e Mistress of the Robes dal 1967 sino al suo ultimo giorno di vita.

Gossip.fanpage.it