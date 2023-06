Laura Freddi parla della separazione tra Bonolis e Bruganelli

Tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato ufficialmente la loro separazione dopo più di 20 anni insieme e tre figli in comune. Una notizia che circolava da tempo, ma che i diretti interessati hanno sempre negato. L’ex coppia voleva confermare in prima persona la scelta di divorziare e spiegare come, aldilà di tutto, il loro rimane un amore che si è semplicemente trasformato con il tempo. I commenti riguardo quella che è effettivamente la notizia del giorno sono stati moltissimi. Tra i tanti, è spiccato quello dell’ex fidanzata del conduttore di Avanti un altro, ovvero Laura Freddi.

Laura Freddi è stata ospite oggi, 6 giugno, di Serena Bortone al talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno. Ovviamente, è stato inevitabile chiederle della notizia della fine del matrimonio che durava dal 2002 della Bruganelli e Bonolis. La conduttrice ha confessato di essere dispiaciuta per la notizia, ma, aldilà di ciò, è convinta che saranno in grado di gestire la cosa al meglio possibile, mettendo al primo posto i loro figli e la loro famiglia. Ecco le sue parole:

Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose.

Laura Freddi e Paolo Bonolis sono stati insieme cinque anni, dal 1990 al 1995. La loro storia d’amore sarebbe finita quando la conduttrice avrebbe iniziato ad esprimere il desiderio di diventare madre. Bonolis, già padre di due figli, non si sarebbe sentito pronto e avrebbero deciso di lasciarsi. Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti. Dopodiché, Paolo ha iniziato una relazione con Sonia Bruganelli, la quale all’inizio non vedeva assolutamente di buon occhio la Freddi.

Secondo quanto raccontato dall’ex vippona, la Bruganelli provava addirittura un “odio virtuale” nei suoi confronti. Tuttavia, negli ultimi anni, le due si sono molto avvicinate, tanto da diventare amiche e passare molto tempo insieme. A prova di ciò, quando, lo scorso anno, Sonia saltò delle puntate del Grande Fratello Vip durante le vacanze natalizie, chiese di essere sostituita proprio da Laura nel ruolo di opinionista.