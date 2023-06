Isola dei Famosi con Ilary Blasy è aria di crisi

Sotto il mirino dei bassi ascolti e delle critiche, Ilary Blasi potrebbe essere costretta a lasciare la conduzione de L’Isola dei Famosi e anche dire addio a Mediaset, azienda in cui lavora ormai da decenni. Le voci riguardanti il possibile abbandono dell’affermata conduttrice sono state sollevate dal settimanale Nuovo Tv, gettando luce su una situazione potenzialmente tumultuosa dietro le quinte del famoso reality show.

Secondo quanto riportato dal giornale, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sarebbe affatto soddisfatto dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che va in onda ogni lunedì sera su Canale 5. I bassi ascolti registrati sarebbero tra i principali motivi di preoccupazione per Berlusconi, dato che la trasmissione ha subito un notevole calo rispetto allo scorso anno. Tuttavia, questo non sarebbe l’unico ostacolo che ha colpito il programma.

Gli abbandoni dovuti ad infortuni rappresentano un altro grande dilemma che ha influenzato negativamente il reality, senza parlare dei costi che ci sono dietro la trasmissione. Il programma, infatti, richiede un notevole investimento in termini di produzione e organizzazione, ma sembra che questi sforzi non siano stati ricompensati dai risultati ottenuti.

Ma, non è finita qui. In aggiunta, sembrerebbe che l’atteggiamento di Ilary Blasi stia infastidendo la direzione di Mediaset. Sempre secondo quanto riportato da Nuovo Tv, la conduttrice non nasconde il desiderio di tornare a casa e andare a dormire il prima possibile, dimostrando una mancanza di entusiasmo nei confronti del programma. Inoltre, si sostiene che Blasi guadagni una cifra notevole, pari a 300.000 euro, per ogni edizione del reality che presenta dal 2021.

Nonostante le incertezze attuali, sia per Ilary Blasi che per il reality show, è importante sottolineare che queste rimangono solamente indiscrezioni e non esiste ancora nessuna conferma ufficiale. Sarà necessario attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset o dei diretti interessati per ottenere una conferma o una smentita di queste speculazioni. Nel frattempo, rimangono ancora due settimana prima della fine di questa edizione de l’Isola dei Famosi, che si concluderà lunedì 19 giugno.