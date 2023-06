Irama e Rkomi annunciano a sorpresa il loro primo joint album “No Stress”. Un disco a quattro mani per due dei protagonisti più amati della musica italiana di oggi, ma soprattutto un progetto fortemente voluto dai due artisti, legati da una lunga e proficua collaborazione, oltre che da una profonda amicizia. In uscita il 7 luglio con una tracklist di sorprendente varietà, “No Stress” è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.

Irama e Rkomi si mettono alla prova alla ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni. Rappresentanti di una rivoluzione che ha trasformato in maniera profonda e indelebile il pop di casa nostra i due artisti annunciano un album che è molto più della somma dei loro talenti.

A meno di trent’anni di età, Irama (44 certificazioni platino e 3 ori e oltre due miliardi di streaming all’attivo nella sua carriera) e Rkomi (che con il solo album Taxi Driver ha totalizzato oltre un miliardo di streaming e 24 certificazioni platino, da sommare agli innumerevoli altri traguardi raggiunti), mesi fa sono entrati in studio insieme, per scrivere e registrare nuova musica. Ed è nato “No Stress”. Della tracklist non si sa ancora molto ma i due artisti hanno pubblicato sui rispettivi social la copertina dell’album nella quale si intravedono i loro volti appiccicati al finestrino di una macchina piuttosto affollata.

Insieme avevano già lavorato nelle tracce “5 gocce” e “Luna piena”, entrambe certificate quadruplo platino, e avevano avuto modo di cementare la loro solida amicizia durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3, in onda nel 2022, in cui Irama e Rkomi partecipavano in coppia.

Irama L’ultimo lavoro in studio di Irama risale al febbraio 2022 quando il giovane artista ha annunciato “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il suo nuovo album in cui spicca una produzione dei brani curata nei minimi particolari e la sua voce, che si fa sentire più che mai. Un disco maturo, che strizza l’occhio alle sonorità latine e spazia dagli anni 80 al blues, dal rap al “flamenco”. Ad accompagnarlo in questo viaggio, tra gli altri – Sfera Ebbasta (“Una Lacrima”), Guè (“Iride”), Lazza (“Colpiscimi”) e Rkomi (“Gocce”) appunto. Mondi diversi che si incontrano e si contaminano, mantenendo come file rouge la radice urban.

A produrre il disco Shablo, uno dei produttori del momento, che ha supervisionato tutto il progetto coinvolgendo anche altri grandi producer come Junior K, Mace, Merk & Kremont e Greg William.

E che probabilmente è presente anche per questo nuovo album a quattro mani.