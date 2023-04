Rocco Hunt, la nuova canzone è Non litighiamo più

Tra i singoli più amati di Rocco Hunt troviamo Nu juorno buono, Wake Up, Vieni con me e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo

Rocco Hunt ha pubblicato il nuovo singolo Non litighiamo più. Parallelamente all’uscita della canzone, il rapper ne ha distribuito anche il videoclip ufficiale.

ROCCO HUNT, È USCITO IL VIDEOCLIP DI NON LITIGHIAMO PIÙ

L’artista ha deciso di far ballare il pubblico sulle note di Non litighiamo più. La canzone ha immediatamente ottenuto un ottimo responso grazie anche al videoclip in grado di collezionare decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Brano dopo brano Rocco Hunt si è affermato come una delle voci più amate e popolari del rap italiano. La sua esplosione mediatica è avvenuta nel 2014 con la vittoria nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo grazie al brano Nu juorno buono. Due anni dopo il rapper è tornato sul palco della kermesse musicale presentando il brano Wake Up. Tra le canzoni più famose di Rocco Hunt troviamo Vieni con me, Benvenuti in Italy e Stu core t’apparten. Spazio poi anche alle collaborazioni, tra le quali Ti volevo dedicare con J-Ax e Boomdabash, A un passo dalla luna con Ana Mena e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo.