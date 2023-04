L’attore svela nuovi dettagli dei tragici momenti vissuti dopo essere stata schiacciato da uno spazzaneve, nell’intervista esclusiva andata in onda su ABC

Jeremy Renner confessa: “Ho scritto una lettera d’addio alla mia famiglia dopo l’incidente”. E’ quanto emerge da una nuova clip, pubblicata in anteprima dalla trasmissione Good Morning America, della prima intervista, che l’attore ha rilasciato a Diane Sawyer, andata in onda sugli schermi americani in esclusiva su Abc News. A tre mesi dal tragico incidente che gli è quasi costato la vita, l’Occhio di Falco dell’Universo Cinematografico Marvel ha rivelato di aver pensato di morire, arrivando al punto di scrivere una nota sul cellulare per salutare un’ultima volta i suoi cari.

L’intervista

Il titolo dell’intervista: “Jeremy Renner: the Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph” racconta già tutto sulla terribile vicenda vissuta dall’attore, che, tra le lacrime ha sottolineato come mentre era in condizioni davvero critiche, subito dopo l’incidente con lo spazzaneve, abbia pensato che fosse necessario provare a scrivere le sue “ultime parole” rivolte alla famiglia in una nota sul telefono: “Ero lì disteso e ho chiesto di poter avere il mio telefono per provare a scrivere una lettera di addio alla mia famiglia”. Renner ha spiegato come sarebbe sicuramente morto se non ci fosse stato il nipote Alex ad aiutarlo. “Se fossi stato da solo sarebbe stato un modo terribile di morire e, certamente, avrei perso la vita. Senza alcun dubbio. Ma non lo ero, c’era mio nipote, il dolce Alex, e poi è arrivato il resto del calvario”.

In una clip precedente l’attore ha parlato anche del dolore provato: “Ho sentito tutto il dolore, sono rimasto sveglio ogni momento” e ha poi spiegato di aver pensato: “Che aspetto avrà il mio corpo? Rimarrò solamente una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico? Ma ho scelto di sopravvivere”, mostrando le sue gambe rimaste schiacciate dallo spazzaneve. Jeremy Renner ha detto che a un certo punto ha guardato in faccia il destino e lo ha ammonito: “Non mi ucciderai. In nessun modo”. Ha raccontato poi di aver perso “molta carne e molte ossa in questa esperienza”, ma che li ha sostituiti “con titanio e amore”.

Resilienza e riabilitazione

Una storia, quella di Renner fatta di dolore e terrore, ma anche di resilienza e riabilitazione, grazie alla quale sta lentamente tornando alla normalità. Poche settimane fa l’attore aveva pubblicato alcune storie in cui si vedeva la sua gamba destra sottoposta a stimolazioni elettriche con la didascalia “Electric Stimulation Workout and muscle strength” (allenamento con stimolazione elettronica e rafforzamento muscolare). In un video più recente invece Jeremy Renner mostra come, su una cyclette, pedala con una gamba sola: “Qualunque cosa serva”, scrive l’attore. Scorci di vita quotidiana che evidenziano il faticoso ed intenso percorso di riabilitazione intrapreso dalla star di “Mayor of Kingstown”.