Film stasera in TV da non perdere venerdì 7 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 7 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

La ragazza della palude, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Daisy Edgar Jones in un mistery drama. Una ragazza solitaria viene accusata di omicidio.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Risorto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Joseph Fiennes nella storia della resurrezione di Gesù vista da un tribuno incaricato da Ponzio Pilato di vigilare sul corpo.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Che bella giornata, ore 21:00 su Sky Cinema Collection

Secondo film di Checco Zalone. Un ingenuo addetto alla sicurezza del Duomo di Milano si fa ingannare da una ragazza araba che si rivela una terrorista.

Vizi di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Aniston e Kevin Costner in una commedia romantica prodotta da George Clooney.

C’era una truffa a Hollywood, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Per sanare un debito con la malavita alcuni produttori organizzano una truffa.

Il lato positivo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro nel racconto della relazione tra una giovane vedova e un nevrotico.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Equalizer – Il vendicatore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Fortunato film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per salvare una giovane prostituta.

L’esercito delle dodici scimmie, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Uno dei film più famosi di Terry Gilliam, con Bruce Willis e Brad Pitt protagonisti. Un carcerato deve viaggiare nel tempo per evitare una catastrofe.

Attacco al potere 3, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gerard Butler nel terzo capitolo della saga action. Stavolta il suo personaggio deve scagionarsi da una grave accusa.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

La fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Remake del celebre film con Gene Wilder a cura di Tim Burton, stavolta con protagonista Johnny Depp.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Django, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Matthias Schoenaerts nella serie tv Sky Original ispirata al film di Sergio Corbucci. Un pistolero in cerca di vendetta combatte per una figlia che credeva perduta.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco, ore 20:50 su Rai 1

Papa Bergoglio nel rito della Via Crucis in occasione del venerdì santo e a pochi giorni dalla Pasqua.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Se Dio vuole, ore 21:25 su Rai 3

Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia. Un cardiochirurgo ateo va in crisi quando il figlio gli dice di voler diventare un sacerdote.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Felicissima sera, ore 21:20 su Canale 5

Show comico condotto da Pio e Amedeo, pronti a dissacrare ancora una volta il linguaggio televisivo.

I predoni, ore 21:20 su Italia 1

Action-thriller con Bruce Willis su una rapina in una banca.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8

Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.