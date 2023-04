Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, vacanze romane dopo il “Grande Fratello Vip”

I due vipponi pubblicano sui social le foto del loro incontro fuori dal reality

Per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vacanze romane dopo la fine del “Grande Fratello Vip”. Nessuno avrebbe scommesso sulla loro storia eppure i due vipponi ora sono inseparabili. La bella modella venezuelana si è classificata seconda nel reality vinto da Nikita Pelizon, mentre l’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato squalificato. I due però si sono già lasciati alle spalle l’avventura in tv e sono pronti a vivere quella nella vita reale.

La coppia insieme a Roma

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno documentato le loro prime ore insieme fuori dalla Casa di Cinecittà sui social. Su Instagram hanno infatti postato le stesse foto che li ritrae insieme in giro per la Capitale. Con tanto di foto davanti alla Fontana di Trevi. “Vas a flipar” (Andrai fuori di testa) scrivono sui social.

Nella Casa avevano litigato

E pensare che Daniele Dal Moro era stato squalificato proprio a causa di Oriana Marzoli: lui aveva esagerato con uno scherzo e lei si era lamentata perché sarebbe apparso troppo aggressivo nei suoi confronti afferrandola al collo: “Lasciami, non mi piace, mi fai male”, aveva detto. Così era arrivata la decisione della produzione del “Grande Fratello Vip”: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Oriana poi aveva pianto per la squalifica e Daniele l’ha perdonata. Tanto che l’ha attesa fuori dagli studi di Cinecittà per riabbracciarla.

Una relazione difficile

Oriana si è sempre lamentata l’ambiguità di Daniele, che non sembrava voler mai prendere una posizione chiara nella sua relazione con lei. Spesso i due sono arrivati a litigi accesi con accuse e contraccuse e la Marzoli ha cominciato addirittura a dubitare dei suoi sentimenti e della sincerità del giovane veneto. Dal Moro, dal canto suo, ha accusato Oriana di volerlo far apparire come un infame, uno “strano”. Insomma per gli Oriele non sembrava esserci un futuro roseo. Le cose, però, ora sono cambiate.