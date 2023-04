Alain Delon mette all’asta la sua collezione d’arte: “La considero la mia eredità”

Secondo gli esperti la vendita potrebbe raggiungere i 4-5 milioni di euro

Alain Delon mette all’asta la sua collezione d’arte: “Ci sono due cose che considero la mia eredità: la mia carriera di attore e la mia collezione d’arte. Sono così orgoglioso di entrambe”, ha scritto l’attore, 87 anni nel catalogo di vendita. “Ho comprato il mio primo disegno a Londra quando avevo 24 anni e da allora ho acquisito opere. La gente mi chiede se c’è un filo che lega insieme questi pezzi e io dico “Sono io!”. Le opere, circa 81, verranno battute il 22 giugno alla casa di vendite Bonhams-Cornette de Saint Cyr.

Stimata intorno ai 4-5 milioni di euro, la collezione dell’attore francese include dipinti, sculture, ma anche disegni del Rinascimento italiano raccolti per oltre 60 anni. Tra gli autori delle opere Veronese, Beccafumi, Corot, Delacroix, Millet , Dufy, Gleizes e molti altri.

“60 Years of Passion” è il titolo dell’incanto di Bonhams Cornette de Saint Cyr, che verrà presentato durante un’esposizione itinerante, tra maggio e giugno, a New York, Hong Kong, Ginevra Londra e Parigi.

Le opere all’asta

Tra le opere che riassumono “60 anni di passione” per l’arte dell’attore ottantasettenne, un olio su tela di Raoul Dufy, “La plage de Sainte-Adresse, 1906″, stimato tra i 600.000 e gli 800.000 euro, il disegno a carboncino Lattaia della Normandia” di Jean-François Millet (stima: € 100.000-150.000), un olio su tela di Camille Corot, “Genoa, The Apennines” (stima: € 100.000-150.000), due opere di Eugène Delacroix, rispettivamente “Cheval arabe attaché à un piquet” (stima: € 400.000-600.000 euro) e “Chef Arabe” (stima: € 50.000-80.000). Il disegno di Veronese con San Giorgio e il Drago è stimato tra i 40.000 e i 60.000 euro. Nel catalogo della vendita, Delon racconta: “Nel corso degli anni ho acquisito disegni, dipinti e sculture che hanno saputo commuovermi, parlarmi e a volte anche consolarmi. Queste opere mi hanno accompagnato per lunghi anni e hanno fatto parte della mia vita”.

Per più di 60 anni, Delon (nato nel 1935) è stato un collezionista d’arte esigente e appassionato. La sua celebre carriera di attore è iniziata alla fine degli anni ’50, ma è stato negli anni ’60, ’70 e ’80 che ha abbagliato in film come “Rocco e i suoi fratelli” (1960), “Il gattopardo” (1963), “La piscina” (1969), “Le Samouraї” (1967), “Le Cercle Rouge” (1970), “Mr Klein” (1976) e “Notre Histoire” (1984) per il quale ha vinto l’equivalente francese di un Oscar, il César Award per il miglior attore.Ammirato per il suo bell’aspetto, Delon è ugualmente celebrato per la sua abilità come attore e ha lavorato con i principali registi del suo tempo, tra cui Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, Louis Malle e Jean-Luc Godard. È stato insignito della Legion d’Onore nel 1991 e ha ricevuto un Orso d’oro onorario e una Palma d’oro onoraria.