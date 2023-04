ZeroCalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo arriva il 9 giugno

Annunciata la data d’uscita della seconda serie animata realizzata dal fumettista di Rebibbia.

Arriverà il 9 giugno su Netflix (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie animata di Zerocalcare, realizzata dopo lo straordinario successo di Strappare lungo i bordi. L’annuncio arriva dalla stessa piattaforma di streaming, che nel tardo pomeriggio del 5 aprile ha condiviso sui suoi canali social un nuovo teaser che monta insieme alcune battute della serie senza fornire troppe indicazioni sulla trama. Potete vedere il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo nel video in testa a questo articolo.

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO, IL TEASER

Dal teaser intuiamo solo che Zero si ritrova nei guai, interrogato dalla polizia dopo fatti che non conosciamo ma che sembrano coinvolgere lui e il suo gruppo di amici. Vediamo anche una scena di protesta interpretata da dinosauri antropomorfi e assistiamo a tutta la preoccupazione di Lady Cocca, la madre di Zero, per la situazione in cui si trova il figlio. Nel cast dei personaggi torna anche Sarah, immancabile amica di Zero.

ZEROCALCARE AUTORE, REGISTA E DOPPIATORE

Zerocalcare torna dunque autore, regista, protagonista, come personaggio animato ma anche in qualità di doppiatore accompagnato da Valerio Mastandrea che presta ancora una volta la sua voce all’Armadillo, animale guida che rappresenta la coscienza del fumettista di Rebibbia. La serie avrà sei episodi della durata di mezz’ora circa ciascuno ed è prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay) assieme a BAO Publishing, editore dei fumetti di Zerocalcare.

LA SINOSSI DELLA SERIE

Netflix ha finalmente diffuso anche la prima sinossi ufficiale della serie: “Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto – si legge nel comunicato -. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo”.

Il testo prosegue: “Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai”.

COME SECCO ASPETTA IL GELATO

Nella didascalia che accompagna il video, Netflix scrive: “Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo, arriva il 9 Giugno, solo su Netflix. In questa nuova serie, Zerocalcare ci porterà ancora una volta nel suo universo narrativo, raccontando della difficoltà di trovare un posto nel mondo e di rimanere sé stessi in mezzo a quelle che sono le traversie della vita”.