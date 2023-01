Miriam Leone, fascino e sensualità… da Palermo all’Africa

L’ex Miss Italia posta cartoline sexy dalle sue vacanze tra Natale e Capodanno

Miriam Leone mostra fascino e sensulità negli scatti social delle feste. La bella attrice ha cominciato il nuovo anno in Africa, in una località non meglio definita, da dove ha postato alcune immagini mozzafiato. Sdraiata sulla spiaggia in bikini l’ex Miss Italia ha sfoggiato il suo fisico impeccabile e sexy, suscitando un mare di like e commenti positivi. Prima di volare per “Mama Africa”, come definisce lei stessa la sua meta di Capodanno nella didascalia del post, Miriam era in Sicilia, nella sua terra, dove sta girando “I leoni di Sicilia”, la serie tv diretta da Paolo Genovese, ispirata all’omonimo romanzo di successo di Stefania Auci, che racconta la saga della famiglia Florio.

Un periodo estremamente felice per l’attrice, sia professionalmente sia nella vita privata, che ha da poco festeggiato un anno dal suo matrimonio con Paolo Carullo, a cui ha detto “sì” nel settembre dello scorso anno nella sua Sicilia, a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova.

Sul grande schermo, di recente Miriam è stata al fianco di Pierfrancesco Favino in “Corro da te”, di Riccardo Milani e nei panni di Eva Kant a fianco di Luca Marinelli nel “Diabolik” dei Manetti Bros.

E’ anche nel cast di “War – La guerra dimenticata” con la regia di Gianni Zanasi, presentato pochi giorni fa alla Festa del cinema di Roma, e potrebbe tornare nel sequel di Diabolik, ovvero “Ginko all’attacco!”.

Dalla Sicilia l’attrice ha postato alcuni scatti dal set de “I Leoni di Sicilia”, ringraziando Giulia (Portalup, ndr), ovvero il personaggio che interpreta nella serie di Paolo Genovesi: “Giulia. Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni.

A tutti voi “Leoni” e al nostro condottiero @paologenovesi di questa produzione super mega bella dico grazie con tutto il mio cuore. A presto ciurma meravigliosa siamo stati felici!”.

Sempre dalla sua Sicilia arriva anche un altro scatto senza trucco: “No filter no make up, only moka and panettone!”, scrive la Leone, che già qualche mese fa ne aveva postati altri in cui mostrava il suo bellissimo volto al naturale, mandando il suo messaggio di body positivity: “Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico. Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti…”.

Molto attiva sui social l’attrice, 37 anni, ama condividere con i suoi follower scatti e pensieri e il mondo del Web apprezza sempre ogni suo post.