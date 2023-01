Amici 2022, anticipazioni: due eliminazioni inaspettate

Una maglia da titolare per il serale e due eliminazioni. Quella di domenica è una giornata spartiacque nella storia di questa edizione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha vissuto una puntata particolare. Che ha portato con sè strascichi polemici soprattutto sul web.

Due nuove concorrenti hanno avuto un banco: Vanessa per il canto e Valeria per il ballo. Al posto di chi? In realtà di nessuno, visto che nel primo caso Lorella Cuccarini e nel secondo Emanuel Lo hanno chiesto – e ottenuto – un nuovo banco. Non entra invece Aurora, per un problema a un ginocchio.

Nessuna “porta girevole”, nessuna sfida con vincente che entra nella scuola e perdente che torna a casa, ma due eliminazioni dovute alla posizione in classifica. Per il ballo Alessandra Celentano ha scelto di eliminare Rita, mentre Rudy Zerbi ha fatto tornare a casa per il canto Cricca. Due uscite che sono state accolte con grande tristezza da parte di tutti gli altri allievi della scuola, soprattutto da Niveo con il quale Rita ha iniziato una relazione in casetta.

Durante la puntata che andrà in onda domani, Maria De Filippi svela anche la data di inizio del serale. Che sarà fra dieci settimane, ovvero sabato 18 marzo. Ancora non si conoscono i nomi degli allievi che parteciperanno, ad eccezione di uno. Durante la puntata dell’8 gennaio, infatti, Ramon è stato il primo a ricevere la maglia per il serale da una orgogliosissima Alessandra Celentano. Impossibile, d’altro canto, pensare a un nome diverso da quello del ballerino di danza classica come primo ingresso alla fase finale di Amici.